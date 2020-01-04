وزير خارجية قطر يتجه لإيران عقب مقتل سليماني

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وكالات - الدويني فولي

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قاسم سليماني

الخارجية

زيارة

أفادت وسائل إعلام، بأن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يتجه إلى العاصمة طهران، اليوم السبت، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تغريدة عبر "تويتر": "وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يزور طهران اليوم ويلتقي الوزير ظريف، لبحث آخر التطورات" وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

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