أول قرارات أمريكا بعد اغتيال سليماني.. ما علاقة قطر؟

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متابعات- الدويني فولي

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في أول قرار أمريكي بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، تراجع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن إقامة معسكر تدريبي في قطر، كان من المقرر إقامته الشهر الجاري، وجاء القرار بسبب توتر أوضاع المنطقة.

وذكر الاتحاد في بيان، نقلته صحيفة واشنطن بوست، أنه "تم إلغاء المعسكر الذي كان يعتزم إقامته في الدوحة بدءًا من الأحد وحتى 25 يناير"، وأرجع الاتحاد الأمريكي ذلك إلى "تطور الأوضاع في المنطقة".

وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر أمس الجمعة، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

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