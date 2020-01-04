» شاهد.. ميرهان حسين تثير الجدل يفيديو راقص

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بمقطع فيديو لها وهي تؤدي بعض حركات رقصة "السالسا"، ما عرضها لبعض الانتقادات.

ونشرت ميرهان حسين، عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو لها، وهي ترقص "السالسا" مع الراقص خالد تونى فى إحدى الحفلات.

وعلقت ميرهان حسين قائلة: "وأنا فرحانة وسعيدة.. دي جملتك الشهيرة كل سنة وأنت دايمًا فرحان وسعيد يا صديقي الجميل khaledtegana ".

يذكر أن ميرهان حسين تواصل حاليًا، تصوير دورها فى مسلسل " ختم النمر" ، والذى ينتمى الى نوعية الأعمال الطويلة، ويعرض خارج الماراثون الرمضانى.