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استخراج نصف قلم رصاص من عين طفلة

قضايا وحوادث

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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إيمان هاني

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روي الدكتور تامر شكري، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس، تفاصيل استخراج نصف قلم من عين طفلة ، قائلاً: "إن هناك طفلة لديها 6 سنوات، كادت أن تصاب بالعمى؛ بسبب سقوطها على قلم دخل في عينها بعمق كبير وصل إلى الجمجمة".

 وأضاف شكري خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "مجموعة من خيرة أطباء عين شمس وضعوا في اختبار كبير عند وصول هذه الحالة إليهم، ونجحوا في استخراج القلم وأنقذوا بصرها".

وتابع: "مشهد الطفلة كان صعبًا للغاية، وتحديد مكان القلم كان صعبًا أيضًا، القلم الرصاص كسر ودخل إلى عمق كبير بعد العصب البصري وصل إلى الرقبة".

وأوضح أن القلم المكسور بالداخل كان طوله 7 سم، لافتًا إلى أن الطفلة ذهبت إلى مستشفى أخرى في البداية وقام بتخييط الجرح السطحي، ولم يعلموا أن القلم كسر بالداخل، وتبين ذلك من الأشعة، لافتًا إلى أن حالة الطفلة مستقرة الآن.

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