» بسبب حجابها.. طالبة سعودية تتعرض للاعتداء في أمريكا

04 يناير 2020 - 11:39 ص

بسبب ارتدائها للحجاب تعرضت طالبة سعودية في إحدى الجامعات الأمريكية لاعتداء وحشي من قبل فتاة أمريكية من ولاية أوريجون في إحدى محطات القطار.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فالفتاة الأمريكية ضربت الفتاة المحجبة ونزعته وحاولت خنقها به، إلا أنها تمكنت في النهاية من الإفلات منها، ثم قامت بإبلاغ الشرطة وتوجبه تهمة الكراهية لها.

جدير بالذكر أن مكتب الإدعاء العام أصدر بيانا ذكر فيه أن المتهمة تحاول التهرب من المحكمة وتغيبت عدة مرات عن الجلسات وبالبحث عنها تبين أنها غيرت مقر إقامتها وأمرت المحكمة بالقبض عليها لإجراء محاكمتها.