النيابة العامة تستدعى مجلس "الجبلاية"

04 يناير 2020 - 11:28 ص

استدعت نيابة الأموال العامة، مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين بناء على تقرير الرقابة الإدارية، الذي سجل بعض المخالفات للمجلس بعقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر السابق

وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليها كسلفة، أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار.

وأقيل "أجيرى"، من تدريب الفراعنة عقب الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا والتى كانت تنظمها مصر