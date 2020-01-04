» مقتل وإصابة 4 أشخاص في عملية طعن بأمريكا

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بمقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين، بعملية طعن داخل مطعم في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لما نقلته شرطة الولاية اليوم السبت.

وقالت الشرطة إن مشتبهًا به نفذ سلسلة من الهجمات داخل منطقة تسوق في المدينة، حيث دخل إلى مقهى وضرب شخصًا بدون سبب واضح، قبل أن يفر ويدخل إلى مطعم ويطعن أشخاصًا آخرين.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به شاب "27 سنة"، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل عنه أو عن دوافعه.

من جهته، قال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، في وقت لاحق إن المهاجم "مشرد على ما يبدو، وله سجل إجرامي"، مضيفًا أن "هذه هي أول جريمة قتل تشهدها مدينة أوستن في 2020".

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