» بـ الحجاب.. شقيقية حسن الرداد تشعل مواقع التواصل

فاجأت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بنشرها صورة لشقيقة حسن الرداد، التي خطفت الأنظار بحجابها ورقتها، فيعتبر الظهور الأول لها .

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم،عبر "إنستجرام"، مجموعة صورة لها وهي برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، وشقيقته المحجبة، التي تدعي نيبال، وتلقت الصور ردود فعل واسعة وحصدت إعجاب المتابعين.

وكانت احتفلت إيمى سمير غانم مع شقيقتها دنيا سمير غانم بعيد ميلادها وعلقت دنيا علي الصورة "أنا أحبك كثيرا أختي الغالية ربنا يخليكي ليا".

ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "ربنا يخليكو لبعض" و"كل سنة وانتي طيبة وسعيده وناجحة في حياتك" و"منورين الدنيا كلها".

واحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، مساء أمس، بعيد ميلادها الـ35 فهي من مواليد 1 يناير 1985، وتنتمى لمواليد برج الجدي.