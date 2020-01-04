"نامت مصحيتش".. تفاصيل الساعات الأخيرة بحياة نجوى قاسم

04 يناير 2020 - 10:54 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الإعلامية نجوى قاسم، التي وافتها المنية منذ عدة أيام، قائلا: "الراحلة نجوي قاسم كانت واحدة من أفضل 5 مذيعات أخبار، على مدار العشرين سنة الماضية".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن المذيعة الراحلة، توفيت إثر أزمة قلبية من دون أي مرض سابق، معقبًا: "نامت مصحيتش".



وتابع :"وفاتها كان صدمة لكل العاملين في المجال الإعلامي، فجأة اختفت نجوى قاسم، وهي في عز تألقها، وهي كانت على دراية ومعرفة بكل الملفات، وتستطيع أن تتحدث فيها باحترافية.

