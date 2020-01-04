ماذا يعني رفع الراية الحمراء في " قم" بعد مقتل سليماني

04 يناير 2020 - 10:40 ص

تتزايد ردود الفعل الغاضبة، عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، حيث بثت وسائل إعلام إيرانية، رفع إيران الراية الحمراء على قمة مسجد جمكران في مدينة "قم".

وبحسب الروايات الإيرانية فإن رفع الراية يعني الثأر من قاتلي قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأضافت أن الراية الحمراء تعتبرا طقسا متوارثا عندما يقتل شخص ولا يؤخذ بثأره يضعون على قبره علما أ، حيث لا يرفع هذا العلم، حتى يتم الثأر لمقتله.

يذكر أن المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي كان قد توعد برد قاسٍ، عقب مقتل قاسم سليماني.

فيما جاءت ردود الفعل الأمريكية على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو أن مقتل سليمان كان مشروعا وقانونيا.







