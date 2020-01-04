حكم "الشات" بين الرجل والمرأة.. داعية يرد بمفاجأة

04 يناير 2020 - 10:39 ص

"الشات بين الرجل والمرأة حلال أم حرام".. سؤال رد عليه دكتور سالم عبد الجليل، الداعية الإسلامي، قائلاً: "إن الإنترنت أصبح سلة توضع فيها أحيانًا أشياء غالية وأحيانًا مهملات، معقبًا: "النت جامع بين الأشياء الثمينة والمهملات، وأصبح الاثنان مخلوطين ببعض".

وأضاف "عبد الجليل"، خلال حواره مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على فضائية "المحور": "مفيش شات بين رجل وامرأة، النت خرب بيوت، وخرب الأديان، وخرب دول"، مشددًا على أهمية وجود ضوابط للإنترنت.

وتابع: "كمان "البوستات" والرسائل الخاصة والأشياء الدينية والنصائح والأحاديث "بتاعة لو نشرت ده هيجيلك كذا، ولا ابعتها لعشرة" لا قيمة لها على الإطلاق.