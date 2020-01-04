» مينا مسعود يثير ضجة بسبب رضوى الشربيني.. والأخيرة ترد

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مينا مسعود
مينا مسعود
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بلوك

رضوي الشربيني

مينا مسعود

أثار الفنان العالمي من أصل مصري، مينا مسعود، جدلا واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره مقطع فيديو للإعلامية، رضوى الشربيني عبر حسابه على "تويتر".

ونشر مينا مسعود عبر حسابه على "تويتر"، مقطع فيديو لرضوى الشربيني، معلقًا: "أنت لا تحتاج أن تفهم اللغة العربية لكى تفهم هذا الفيديو".

وردت عليه الإعلامية رضوى الشربينى من خلال التعليقات قائلة: "حسنًا.. هذا صحيح للغاية.. أتمنى أن أكون قد ساعدتك.. سنة جديدة سعيدة يا مينا".

كان النجم العالمي مينا مسعود نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة سيلفي تجمعه بأسرته المصرية احتفالا بعيد الكريسماس.

وعلق مينا مسعود على الصورة قائلا: "MerryChristmas من عائلة مسعود".

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