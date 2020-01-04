  • السبت 04 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رفع الراية الحمراء في قم

ماذا يعني رفع الراية الحمراء في " قم" بعد مقتل سليماني

عمرو أديب

أديب: لو كيم كاردشيان مش هيمشوا وراها كدة

تركي آل الشيخ

هدية تفوق التوقعات من " تركي آل الشيخ"

محمد صلاح

"صلاح" يحتفل بالفوز على شيفيلد بصورة جديدة

برشلونة

مواعيد والقنوات الناقلة لأبرز مباريات اليوم

مقتل 7 مسلحين في غارة أمريكية على باكستان

ضربة أمريكية جديدة تستهدف قيادات الحشد الشعبي ببغداد

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

حمدي الوزير

تعليق ناري من حمدي الوزير على التحرش بفتاة المنصورة: قلة أدب

سليمانى

مستشار ترامب يفجر مفاجأة عن مقتل سليماني: كان عائدّا من هذا المكان

مرتضى منصور

الأهلي يفاجيء "مرتضى" بالموافقة على طلبه المثير للجدل

مواعيد والقنوات الناقلة لأبرز مباريات اليوم

الرياضة

برشلونة
برشلونة
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

#

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

#

أبرز مواعيد مباريات اليوم

#

السبت الممتاز.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

دوري

بطولة

كاس

مباريات

صلاح

تقام اليوم العديد من المباريات القوية، وتحديدًا بمسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإسباني.

وتستعرض "المصريون" أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- كأس الاتحاد الإنجليزي:

روكدال × نيوكاسل .. الموعد 2:31 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

فولهام × أستون فيلا .. الموعد 5:1 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × بورت فايل .. الموعد 7:31 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد .. الموعد 7:31 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري الإسباني:

فالنسيا × إيبار .. الموعد 2 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

خيتافي × ريال مدريد .. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × ليفانتي .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

إسبانيول × برشلونة .. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مينا مسعود يثير ضجة بسبب رضوى الشربيني.. والأخيرة ترد
» موقف لأمير سعودي يثير إعجاب السوشيال ميديا
» الاستعانة بـ ونش لنقل دفاتر السجل التجاري بالغردقة
» قرار سريع من وزير المالية بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب
» بالصور.. وصول رئيس "كاف" للغردقة
» أحمد سعد يكشف:"ريم البارودي تنازلت عن حقوقها عشان تسيبني"
» الشيف خالد عبد الفتاح يصمم صورة رئيس الاتحاد الأفريقى على البيتزا
» الجندي: نسجد لله شكرًا تحت رئاسة "السيسي"
» الأرصاد تحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة
» " توتا" يكشف السبب الحقيقي وراء توقف "مسرح مصر"
» فرمان طبيب الأهلي يجبر فايلر على القرار الصعب

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية