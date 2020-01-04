مواعيد والقنوات الناقلة لأبرز مباريات اليوم

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات القوية، وتحديدًا بمسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإسباني.
وتستعرض "المصريون" أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة:
- كأس الاتحاد الإنجليزي:
روكدال × نيوكاسل .. الموعد 2:31 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
فولهام × أستون فيلا .. الموعد 5:1 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
مانشستر سيتي × بورت فايل .. الموعد 7:31 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.
وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد .. الموعد 7:31 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
- الدوري الإسباني:
فالنسيا × إيبار .. الموعد 2 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
خيتافي × ريال مدريد .. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × ليفانتي .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
إسبانيول × برشلونة .. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
ظهر12:05 م
فجر
05:30
شروق
06:59
ظهر
12:05
عصر
14:51
مغرب
17:10
عشاء
18:40