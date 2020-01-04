» الجندي: نسجد لله شكرًا تحت رئاسة "السيسي"

04 يناير 2020 - 09:42 ص

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن بعض رسائل تأتي له وتصفه بـ"شيخ النظام"، قائلاً: "طيب اللي كاتب البوست ده شايف إيه غير الفوضى والسواد والخنافس والصراصير والغدر والخيانة والظلام وخفافيش الظلام والبراغيت، لو أنا بتاع النظام يبقي أنتم بتوع اللا نظام".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "قيم الحياة"، والمذاع عبر الراديو 9090، قائلاً: "بيعيرونا إحنا تبع الدولة نقولهم آه إحنا تبعها، هما عايزين شيوخ المخبأ والمخيمات التي تنظر الإغاثة.. ربنا يخدكم".

وتابع: "يجب أن نسجد لله شكر أن لدينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجيش قوي وشعب مصر"، مؤكدًا أن المصريين بخير ولكن المشكلة نعاني من صمت أهل العقل والحكمة.

وطالب المصريين بمهاجمة من يتطاول على الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، معقبًا: "الناس اللي بتهاجم معندهاش دم ".