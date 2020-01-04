» الأرصاد تحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة

04 يناير 2020 - 09:03 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا في وسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والتي يصاحبها تساقط للأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت تكون في القاهرة الصغرى 8 والعظمى 15 وفي الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 16، وفي بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 16، وفي شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 19.