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" توتا" يكشف السبب الحقيقي وراء توقف "مسرح مصر"

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الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن
الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن
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متابعات- أمينة عبد العال

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مسرح مصر

أشرف عبد الباقي

توتا

كشف الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن والشهير بـ"توتا" عن السبب الحقيقي وراء توقف مسرح مصر، وهو انتهاء مدة العقد مع الشركة المنتجة للمسرحية، نافيا جميع التصريحات التي أكدت أن توقفه بسبب انشغال ممثليه.

وأعرب في تصريحات صحفية لـ"مصراوي" عن سعادته بالنجاح الذي حققته العروض والتي وصلت إلى 130 عرضا على مدار 7 سنوات بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي.

وعن عدم استكمال العروض مع شركة أخرى أكد أن هذه التفصيلات مع أشرف عبد الباقي وهو يسأل فيها، مؤكدا استعداده للعودة إلى الفرقة إذا استأنفت عروضها.

جدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي أعلن أنه قرار عدم تقديم الفرقة عروضا أخري لا رجعة فيه.


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