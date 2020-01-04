الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 4 يناير في المعاملات الصباحية  تراجع طفيف حيث سجل 16.04 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09جنيه.

كما سجل في بنك البركة 16 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.10 جنيه، وسجل في بنك الكويت الوطني 16 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.10 جنيه .


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