» حسن شحاتة: كان يجب طرد 3 لاعبين من الزمالك في مباراة أسوان

04 يناير 2020 - 08:42 ص

أكد حسن شحاتة - المدير الفني السابق لمنتخب مصر - أن نادي الزمالك عاد لمستواه في المواجهة التي جمعته بفريق أسوان .



وقال "شحاتة" في فيديو بثه نجله "كريم" عبر "يوتيوب" : الحكم كان يجب أن يطرد 3 لاعبين من الزمالك .. ميصحش تمشي ورا الحكم بالشكل دا .. بصرف النظر عن تحفظي على عدالة الحكم من عدمها.



وتابع: حسيت إن لاعيبة الزمالك عايزة تتطرد وبخاصة فرجاني ساسي .. وطارق حامد ضيع مجهوده بالطرد اللي حصل عليه.. ومحمود علاء برضو كان عايز يتطرد.



