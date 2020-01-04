» حسن شحاتة: كان يجب طرد 3 لاعبين من الزمالك في مباراة أسوان

أحمد عادل شعبان
أكد حسن شحاتة - المدير الفني السابق لمنتخب مصر - أن نادي الزمالك عاد لمستواه في المواجهة التي جمعته بفريق أسوان .
وقال "شحاتة" في فيديو بثه نجله "كريم" عبر "يوتيوب" : الحكم كان يجب أن يطرد 3 لاعبين من الزمالك .. ميصحش تمشي ورا الحكم بالشكل دا .. بصرف النظر عن تحفظي على عدالة الحكم من عدمها.
وتابع: حسيت إن لاعيبة الزمالك عايزة تتطرد وبخاصة فرجاني ساسي .. وطارق حامد ضيع مجهوده بالطرد اللي حصل عليه.. ومحمود علاء برضو كان عايز يتطرد.
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