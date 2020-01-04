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أحمد سعد يكشف:"ريم البارودي تنازلت عن حقوقها عشان تسيبني"

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المطرب أحمد سعد والفنانة ريم البارودي
المطرب أحمد سعد والفنانة ريم البارودي
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علا خطاب

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طلاق

ريم البارودي

احمد سعد

كشف الفنان أحمد سعد، تفاصيل جديدة عن ازمته مع الفنانتين ريم البارودي وسمية الخشاب،خلال لقائه في برنامج "حديث الجمعة"، على شاشة "أم بي سي مصر"، في بداية العام الجديد .

وأوضح المطرب أحمد سعدن خلال لقائه، بان الطلاق بينه وبين الفنانة ريم الباروي، وقع بكامل إرادتها، مشيرًا إلى  أنها تنازلت عن كامل حقوقها وقت الانفصال، وأن زواجه منها استغرق 6 أيام فقط لا غير.

وللمرة الثانية، يتهم الفنان أحمد سعد الفنانة سمية الخشاب، زوجته السابقة،بسرقة أمواله،مؤكدًا ان ذلك شبب الانفصال،وذلك بعد أن اقنعته بأن عليه أن يدخر أمواله في شراء منزل خاص به، وعلى إثره اقتنع بكلامها كثيراً وأقدم على هذه الخطوة، ولكن نظراً لعدم تعامله المسبق مع البنوك طلب منها أن توقع هي الشيكات وكافة الأوراق الخاصة بالمنزل، على أن تنقل ملكيته له فيما بعد.

وأضاف سعد أنه بعد 10 شهور تقريباً طلب من سمية الخشاب أن تنقل ملكية المنزل باسمه، ولكنها طلبت منه التأجيل الأمر الذي جعله يشعر بالقلق منها، وعندما طالبها مرة أخرى رفضت نقل ملكية المنزل له، وأنها سوف تدفع له كل أمواله الأمر الذي رفضه نظراً لأن سعر العقار أصبح أغلى ثمناً، لينتهي الموقف بأنها دفعت له ربع ثمن المنزل فقط، ووقع الطلاق بينهما.

وكان قد أثارت الفنانة سمية الخشاب جدلاً واسعا، العام الماضي، بعد ان اتهمت الفنان احمد سعد بخسارتها الطحال،وهو ما كان حديث الساعة حينها .


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