مستشار ترامب يفجر مفاجأة عن مقتل سليماني: كان عائدّا من هذا المكان

04 يناير 2020 - 06:44 ص

كشف روبرت أوبراين - مستشار الأمن القومي الأمريكي - مفاجأة جديدة عن مقتل قائد فيلق القدس ، الإيراني قاسم سليماني.



وقال "أوبراين" في تصريحات نقلتها "العربية" إن سليماني ساعة مقتله كان عائدًا من سوريا .



وأضاف: كان هناك يخطط لعملية كبرى تستهدف قتل الدبلوماسيين الأمريكيين فضلا على المارينز.



وتابع: ترامب أمر بقتل هذا الرجل لمنع الحرب ، وليس لإشعالها، والإيرانيون لديهم خياران ، إما أن يستمروا في التصعيد والولايات المتحدة لا يمكن تهديدها ، وإما يعيشوا كدولة طبيعية ويبتعدوا عن التدخل في الدول الأخرى .. وأرجو أن يختاروا الخيار الصحيح.



