الأهلي يفاجيء "مرتضى" بالموافقة على طلبه المثير للجدل

04 يناير 2020 - 06:35 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن وجود اتجاه قوي داخل إدارة النادي الأهلي بالموافقة على طلب رئيس الزمالك مرتضى منصور بفتح الاستبدال في الانتقالات الشتوية .



وقال "زكي" في برنامجه: بعد الكم الضخم من الإصابات الذي يضرب مدافعي النادي الأهلي ، بدأت الإدارة تناقش إمكانية فتح الاستبدال للتعاقد مع بعض المدافعين مثل أحمد حجازي فضلا على استقدام مهاجم.



وأضاف: هناك عروض لوليد أزارو و جيرالدو ، والأهلي قد يفضل بيعهما خلال فترة الانتقالات الشتوية وبالتالي سيحتاج غيرهما ومن هنا تتم دراسة الموافقة على فتح الاستبدال بقوة.



