الأهلي يفاجيء "مرتضى" بالموافقة على طلبه المثير للجدل

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن وجود اتجاه قوي داخل إدارة النادي الأهلي بالموافقة على طلب رئيس الزمالك مرتضى منصور بفتح الاستبدال في الانتقالات الشتوية .
وقال "زكي" في برنامجه: بعد الكم الضخم من الإصابات الذي يضرب مدافعي النادي الأهلي ، بدأت الإدارة تناقش إمكانية فتح الاستبدال للتعاقد مع بعض المدافعين مثل أحمد حجازي فضلا على استقدام مهاجم.
وأضاف: هناك عروض لوليد أزارو و جيرالدو ، والأهلي قد يفضل بيعهما خلال فترة الانتقالات الشتوية وبالتالي سيحتاج غيرهما ومن هنا تتم دراسة الموافقة على فتح الاستبدال بقوة.
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