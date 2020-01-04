قرار هام من النائب العام بشأن القبض على رئيس مصلحة الضرائب

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.



وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، مساء الجمعة، أن هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها، بحسب "المصري اليوم".

