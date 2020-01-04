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مقتل 19 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا

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الشرطة فى نيجيريا ارشيفية
الشرطة فى نيجيريا ارشيفية
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المصريون ووكالات

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قتل مسلّحون 19 شخصا في هجوم شنّوه ليل الخميس الجمعة في منطقة قبلية وسط نيجيريا، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.
وهاجم مجهولون قرية تاواري في ولاية كوجي، على بعد مئة كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة أبوجا قبل ان يضرموا النار في المنازل.
وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية وليام أيا، في تصريحات صحفية "لقد أحرقوا منازل ومدرسة و كنيسة ومقر إقامة زعيم قبلي"، مضيفًا "لقد قتل 19 شخصا".
وأضاف عنصر في قوات الأمن المحلية لفرانس برس إن قبيلة منافسة شّنت الهجوم انتقاما في إطار توترات تشهدها المنطقة، إلا أن أي تأكيد رسمي
ولم يصدر بهذا الصدد، ولا يزال الغموض يحيط بالأسباب التي أدت الى اندلاع أعمال العنف.
وأكد متحدث باسم الشرطة "فتح تحقيق لمعرفة ما حصل".
بدوره أدان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، الجمعة، الهجوم، معربًا عن تعازيه للحكومة النيجيرية، وشعبها، في بيان صادر عنه.
وتابع قائلا "لا يحق لأية جماعة أن تزهق كل يوم أرواح الأبرياء، فالهجمات التي تشن بهدف الانتقام لا يمكن أن تكون حلًا للمشاكل، بل على العكس تساهم في تعاظم الأحداث". -

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