بالفيديو: 3 سيناريوهات تنتظر المنطقة بعد مقتل "سليماني"

03 يناير 2020 - 11:30 م

عقب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قائلًا: "المنطقة أصبحت على أبواب حرب عالمية ثالثة"، مشيرًا إلى أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة خلال الساعات القادمة.



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن السيناريو الأول ضربات موجهة من من العراق إلى القواعد الأمريكية بالعراق؛ وهذا يمكن أن يتم من خلال الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي.



وأكد "بكري" أن الأمر لن يقتصر على ضربة واحدة، فالقرار الذي اتخذ داخل اجتماع المجلس القومي الإيراني الذي انعقد صباح اليوم برئاسة المرشد على خامئني، كان سريا بإشعال الموقف في العراق لإجبار القوات الأمريكية على إغلاق قواعدها والانسحاب من العراق؛ وهذا يمكن أن يدفع واشنطن لتوجيه ضربات انتقامية لبعض المنشآت الإيرانية.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة دعت رعاياها إلى مغادرة العراق، خاصة أنها الساحة الأكثر اشتعالا، حيث يمكن استخدام كافة الأسلحة الثقيلة والطائرات وتخريب البواخر وناقلات النفط.



وأردف بالقول إن السيناريو الثاني أن تقوم إيران بضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية للنفط في مناطق العراق ولبنان وسوريا واليمن، موضحًا أنه يمكن لحزب الله أن يشعل حرب مع إسرائيل من الجنوب اللبناني أو يقوم الحوثيون بتوجيه ضربات إلى عدد من المصالح الأمريكية والمنشآت النفطية في السعودية وبعض دول الخليج، وهو ما قد سيؤدي إلى توجيه ضربات عسكرية مباشرة لإيران، وهذا بدوره يؤدي إلى تضامن حلفاء إيران لها مثل روسيا والصين أى نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة.

