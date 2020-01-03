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تحرش جماعي

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منقذ فتاة المنصورة بواقعة التحرش الجماعي: كادت أن تموت

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المصريون ـ متابعات

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منقذ "فتاة المنصورة" يكشف تفاصيل واقعة التحرش الجماعي

أكد سلامة أحمد سلامة منقذ فتاة المنصورة ضحية التحرش الجماعي، أنه فعل ما يرضي الله في واقعة انقاذ فتاة التحرش، مشيرا إلى أن المشهد كان مرعب، مستطردا "الفتاتين تم الاعتداء عليهن رغم وجود رجلين معهن".
وأوضح سلامة خلال استضافته في برنامج "الجمعة في مصر" على شاشة قناة ام بي سي مصر والذي تقدمه الإعلامية د. ياسمين سعيد، أن بعض الأشخاص حاولوا المساعدة لانقاذ الفتاة من التحرش، لافتا أن البعض حاول ايقاف السيارة حتى لا تنصرف بالفتاة.
وأضاف سلامة: " لولا انقاذ الفتاة لكانت ماتت على الفور"، مضيفا أن البعض حاول الاعتداء عليه بسلاح أبيض وبعضهم بخشب بسبب مساعدتي للفتاة.
وتابع: "مشهد الفتاة كان صعب في ظل ما كان يحيط بها والبعض يحاول التحرش بها، مضيفا أنه حاول انقاذ الفتاة بكل الوسائل حتى لايصل إليها المتحرشين وينالون منها.

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