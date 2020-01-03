إيران: حصيلة عملية اغتيال سليماني 10 قتلى

03 يناير 2020 - 11:10 م

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، مقتل 10 أشخاص بينهم 5 إيرانيين أبرزهم قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، جراء الهجوم الأمريكي في بغداد.



جاء ذلك وفق بيان لمكتب قيادة قوات " فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وقال البيان إن عدد القتلى، الذين ارتقوا الجمعة في الهجوم الإرهابي الأمريكي بالعاصمة العراقية بغداد هم 10 أشخاص؛ بينهم 5 إيرانيين، و5 آخرين من الحشد الشعبي في العراق.

وأوضح أن القتلى من قوات الحرس الثوري بخلاف قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، هم "العقيد حسين جعفري نيا، والعقيد شهرود مظفري نيا، والرائد هادي طارمي، والنقيب وحيد زمانيان".

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان، اتهمت الوزارة سليماني بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".