الرئيس الأفغاني: نرفض استخدام أراضينا بأية صراعات إقليمية

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الرئيس الأفغاني: دول لا تريد لبلدنا الوقوف على قدميها
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المصريون ووكالات

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أبلغ الرئيس الأفغاني أشرف غني وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفض بلاده استخدام أراضيها في أية صراعات إقليمية، وذلك في اتصال هاتفي عقب ساعات من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بالعراق.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية، أبدى غني قلقه من أن تسهم خطوة اغتيال سليماني في "زيادة حدة التوتر بالمنطقة".
وأفاد البيان بأن الرئيس الأفغاني أكد، خلال حديثه مع بومبيو، على مسألة عدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لصالح دولة ثالثة أو في أية صراعات إقليمية أخرى.
وطالب غني الولايات المتحدة ،الشريك الاستراتيجي لبلاده، ودولة الجوار إيران، بخفض التصعيد وحل مشاكلهم عن طريق الحوار.
وأكد البيان على أن أفغانستان تتابع عن كثب الأحداث وتحاول الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع جميع البلدان.
من جانبه، قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزائي إنه يدين بشدة الغارة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن اغتيال سليماني.
وحذر كرزائي من أن الهجوم الأمريكي سيزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.
وفي بيان، اتهمت الوزارة سليماني بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.
وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".
بالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني. -

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