» طهران: تلقينا رسالة من واشنطن وقدمنا الرد المناسب

03 يناير 2020 - 10:50 م

أعلنت إيران أنها تلقت رسالة من الإدارة الأمريكية عقب مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، وأنها قدمت الرد المناسب على الرسالة عبر السفير السويسري في طهران.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريح لوكالة "أرنا" الرسمية، الجمعة، أنهم تلقوا رسالة من الإدارة الأمريكية عبر الحكومة السويسري، دون أن يفصح عن فحوى الرسالتين.

وأشار موسوي إلى أنهم استدعو للمرة الثانية، اليوم، السفير السويسري في طهران الذي يرعى المصالح الأمريكية في إيران، مضيفأ: "نقلنا له ردنا المناسب على الرسالة الأمريكية".

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان، اتهمت الوزارة سليماني بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".