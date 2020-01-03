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يعد مقتل "سليماني".. واشنطن ترسل 3500 جندي إلى الشرق الأوسط

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الولايات المتحدة: إيران وراء احتجاجات الشرق الأوسط

كشفت قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن واشنطن تعتزم إرسال 3500 جنديًا إضافيًا إلى الشرق الأوسط، عقب التوتر الحاصل إثر اغتيال القائد بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
جاء ذلك في خبر بثته القناة، الجمعة، وأسندته إلى مسؤولين في وزارة الدفاع (بنتاغون)، دون أن تسمهم.
ولم تتطرق القناة إلى الأماكن التي سينتشر فيها الجنود، لكنها قالت إن معظم تلك القوة سيتم نشرها في الكويت.
كما تعلق "إن بي سي"، ما إذا ذلك مرتبطًا بتطورات اغتيال سليماني، بغارة أمريكية في العراق، فجر الجمعة.
ومن المنتظر أن يصدر البنتاغون خلال ساعات بيانًا رسميًا بهذا الصدد.
وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إرسال 750 جنديًا من الفرقة 82 إنزال جوي إلى الكويت.
ومع الدفعة هذه تكون الفرقة 82 إنزال جوي بأكملها قد أُرسلت إلى منطقة الشرق الأوسط. -

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