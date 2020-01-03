» غضب بعد فيديو جديد لفتاة التحرش بالمنصورة

03 يناير 2020 - 09:21 م

أعرب عدد من الناشطين عن غضبهم من صاحب محل "هواتف محمولة" بالمنصورة، بسبب رفضه حماية الفتاة التي تم التحرش بها قبل أيام.

وتداول النشطاء مقطع فيديو جديد لواقعة "فتاة التحرش" بالمنصورة، موضحين أنها احتمت بصاحب محل هواتف فطردها خوفًا على "البضاعة" بالمحل بعد تجمهر العشرات من الشباب للتحرش بالفتاة.

وكانت حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لفتاة يتحرش بها جمع كبير من الشباب، وذلك في محافظة المنصورة خلال احتفالات رأس السنة.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الشبان وهم يتحرشون لفظيًا وجسديًا بالفتاة، وسط صراخها وتدافع كبير للناس.

في الوقت ذاته، تبين من الفيديو وجود عدد من الشبان الذين هرعوا للإحاطة بالفتاة لحمايتها، ومن ثم دفعوها داخل سيارة لمغادرة المكان.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وأحالتهم للنيابة التي بدأت إجراءات التحقيق معهم.



فيديو

مفاجآت جديدة.. #فتاه_المنصوره احتمت بصاحب محل فطردها خوفًا على البضاعة الموجودة بالمحل بعد تجمهر العشرات من الشباب pic.twitter.com/vQkgQ92dkz — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 3, 2020

فيديو

مفاجآت جديدة.. #فتاه_المنصوره احتمت بصاحب محل فطردها خوفًا على البضاعة الموجودة بالمحل بعد تجمهر العشرات من الشباب pic.twitter.com/vQkgQ92dkz — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 3, 2020