  • الجمعة 03 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فتاة المنصورة

هذه العقوبات تلاحق المتحرشين بـ"فتاة المنصورة"

قآني

جثث الأمريكيين في كل مكان.. أول تعليق لخليفة "سليماني"

أرشيفية

فرص عمل جديدة براتب يصل لـ12 ألف جنيه

أيمن نور

أيمن نور: "سليماني" شهيد.. ويوجه رسالة لإيران

أرشيفية

بالصور.. «مدبولي» بملابس «كاجوال» في أحد المولات الشهيرة

أرشيفية

تطورات خطيرة.. أمريكا تحرك آلاف الجنود للشرق الأوسط

خالد الجندي

«خالد الجندى» يجدد معركة الطلاق الشفوى.. ويغرد خارج السرب

خامنئي

مرشد إيران يزور أسرة "سليماني" بعد مقتله

أبو مهدي المهندس

بالفيديو.. حينما توعد "أبو مهدي المهندس" باحتلال السعودية

اكتشفا عملات معدتية بالمنيا

العثور على اكتشاف أثري ضخم في المنيا.. (صور)

غضب بعد فيديو جديد لفتاة التحرش بالمنصورة

قضايا وحوادث

التحرش
التحرش
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فيديو جديد لـ رانيا يوسف يشعل مواقع التواصل

#

السلطات السعودية تتحرك بعد فيديو أثار غضب المواطنين

#

بعد قضية الفيديوهات.. شيما الحاج تثير الجدل من جديد

#

"تيك توك" تعتذر لأمريكية حظرتها بسبب هذا الأمر

تحرش

فتاة المنصورة

فيديو التحرش

التحرش بفتاة المنصورة

أعرب عدد من الناشطين عن غضبهم من صاحب محل "هواتف محمولة" بالمنصورة، بسبب رفضه حماية الفتاة التي تم التحرش بها قبل أيام.

وتداول النشطاء مقطع فيديو جديد لواقعة "فتاة التحرش" بالمنصورة، موضحين أنها احتمت بصاحب محل هواتف فطردها خوفًا على "البضاعة" بالمحل بعد تجمهر العشرات من الشباب للتحرش بالفتاة.

وكانت حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لفتاة يتحرش بها جمع كبير من الشباب، وذلك في محافظة المنصورة خلال احتفالات رأس السنة.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الشبان وهم يتحرشون لفظيًا وجسديًا بالفتاة، وسط صراخها وتدافع كبير للناس.

في الوقت ذاته، تبين من الفيديو وجود عدد من الشبان الذين هرعوا للإحاطة بالفتاة لحمايتها، ومن ثم دفعوها داخل سيارة لمغادرة المكان.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وأحالتهم للنيابة التي بدأت إجراءات التحقيق معهم.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة
» شقيقة نجوى قاسم تكشف كواليس لحظاتها الأخيرة
» غضب بعد فيديو جديد لفتاة التحرش بالمنصورة
» مهاجم الصفاقسى على رادار الأهلي
» "الجبلاية" تدعم "صلاح" و"حامد"
» صدمة لـ "فايلر" قبل مواجهة أف سى مصر
» بث مباشر.. الهلال يواجه الفيلصى بكأس خادم الحرمين
» «الزراعة»: ارتفاع أسعار الطماطم غير صحيح
» "جنش" ينتظم فى التدريبات الجماعية بالزمالك
» هجوم قطرى حاد على "أحمد أبو الغيط"
» «كلوب» في قائمة المرشحين لجائزة الشهر بالبريميرليج

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية