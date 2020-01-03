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شقيقة نجوى قاسم تكشف كواليس لحظاتها الأخيرة

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أحمد سالم

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رحلت الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم، مذيعة قناة العربية، صباح أمس بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز 52 عاما.

ومن جانبها روت شقيقة الإعلامية اللبنانية، اللحظات الأخيرة في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة جدًا بانتقالها لبيتها الجديد وباجتماعنا العائلي معها.

وقالت خلال مكالمة هاتفية بقناة الجديد، إنهم إلى الآن غير مستوعبين وفاتها، فهي لم تكن تشكو من أي شيء مطلقًا قبل صعودها لنومتها الأخيرة، لكنها بكل بساطة "نامت ولَم تستيقظ".

وأضافت: "ما حدث معها بكل بساطة أنها نامت ولم تستيقظ، كانت شقيقتي تجهز نفسها للانتقال إلى بيتها الجديد وحضرنا لمساعدتها ولقضاء عطلة رأس السنة برفقتها".

وعن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقتها، أضافت: "اجتمعنا وسهرنا في مشاهدة التلفاز، وفي أثناء ذلك كان يغلبها النعاس فاستأذنت للصعود لغرفتها لتسبقنا إلى النوم، لأنها كانت تريد أن تستكمل في اليوم التالي إجراءات استلام مسكنها الجديد وتسليم مفاتيح البيت القديم للشركة، وبعدها توجه كل واحد منا إلى مكان نومه".

وتكمل: "في الصباح استيقظت أختي -وهي طبيبة- على صوت المنبه الذي كان مستمرًا ولا أحد يريد إغلاقه وعندما ذهبت إلى مصدر الصوت -وكان غرفة نجوى- وجدتها متوفية بسكتة قلبية وجسدها باردًا، وفورًا حاولت فحصها وتقديم الإسعافات الأولية لها دون جدوى".

واكتفت شقيقة الراحلة نجوى كرم بالرد على من تحدثوا عن وفاة أختها بسوء قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وقد توفيت الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم، الخميس، بمنزلها في دبي، ونشرت قناة العربية خبر وفاة قاسم قائلة: "وإذ تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

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