بالصور.. «مدبولي» بملابس «كاجوال» في أحد المولات الشهيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء تسوقه فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط المواطنين وبدون حراسة.
وظهر مدبولي وأمامه عربة تسوق موضوع بها بعض السلع الغذائة، وظهر بملابس "كاجوال" بعيدا عن الرسميات أو الحراسة، والتقط عدد من المتواجدين بالمول الصور التذكارية معه.
وهذا ليست المرة الأولى فسبق أن تداولت مواقع التواصل الإجتماعى صورا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعيدا عن المواقع الرسمية ، خاصة مع عائلتة فى مدينة الشيخ زايد، وعدد من الأماكن الأخرى، حيث تداول عدد من رواد المواقع التواصل في يونيو الماضي صورا لرئيس الوزراء أثناء وجوده بأحد السلاسل التجارية الشهيرة، لشراء احتياجاته
وتكرر المشهد في أغسطس 2018، حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل صورة لـ"مدبولي"، وهو يتجول دون حراسته الشخصية في أحد مولات الإسكندرية.
وفي مارس 2019، حرص الدكتور مصطفي مدبولي، يرافقه وزيرا الآثار والسياحة، على القيام بجولة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية بأسوان عقب انتهاء احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي على هامش ملتقى الشباب العربي الأفريقي.