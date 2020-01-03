  • الجمعة 03 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فتاة المنصورة

هذه العقوبات تلاحق المتحرشين بـ"فتاة المنصورة"

قآني

جثث الأمريكيين في كل مكان.. أول تعليق لخليفة "سليماني"

أرشيفية

فرص عمل جديدة براتب يصل لـ12 ألف جنيه

أيمن نور

أيمن نور: "سليماني" شهيد.. ويوجه رسالة لإيران

أرشيفية

بالصور.. «مدبولي» بملابس «كاجوال» في أحد المولات الشهيرة

أرشيفية

تطورات خطيرة.. أمريكا تحرك آلاف الجنود للشرق الأوسط

خالد الجندي

«خالد الجندى» يجدد معركة الطلاق الشفوى.. ويغرد خارج السرب

خامنئي

مرشد إيران يزور أسرة "سليماني" بعد مقتله

أبو مهدي المهندس

بالفيديو.. حينما توعد "أبو مهدي المهندس" باحتلال السعودية

اكتشفا عملات معدتية بالمنيا

العثور على اكتشاف أثري ضخم في المنيا.. (صور)

بالصور.. «مدبولي» بملابس «كاجوال» في أحد المولات الشهيرة

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

غرق طفلة داخل نادٍ شهير بالمعادي

#

منة فضالى تشعل مواقع التواصل بالمايوه الأحمر

مدبولى

المولات

كاجول

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء تسوقه فى أحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط المواطنين وبدون حراسة.

وظهر مدبولي وأمامه عربة تسوق موضوع بها بعض السلع الغذائة، وظهر بملابس "كاجوال" بعيدا عن الرسميات أو الحراسة، والتقط عدد من المتواجدين بالمول الصور التذكارية معه.




وهذا ليست المرة الأولى فسبق أن تداولت مواقع التواصل الإجتماعى صورا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بعيدا عن المواقع الرسمية ، خاصة مع عائلتة فى مدينة الشيخ زايد، وعدد من الأماكن الأخرى، حيث تداول عدد من رواد المواقع التواصل في يونيو الماضي صورا لرئيس الوزراء أثناء وجوده بأحد السلاسل التجارية الشهيرة، لشراء احتياجاته

وتكرر المشهد في أغسطس 2018، حينما تداول نشطاء على مواقع التواصل صورة لـ"مدبولي"، وهو يتجول دون حراسته الشخصية في أحد مولات الإسكندرية.

وفي مارس 2019، حرص الدكتور مصطفي مدبولي، يرافقه وزيرا الآثار والسياحة، على القيام بجولة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية بأسوان عقب انتهاء احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي على هامش ملتقى الشباب العربي الأفريقي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة
» شقيقة نجوى قاسم تكشف كواليس لحظاتها الأخيرة
» غضب بعد فيديو جديد لفتاة التحرش بالمنصورة
» مهاجم الصفاقسى على رادار الأهلي
» "الجبلاية" تدعم "صلاح" و"حامد"
» صدمة لـ "فايلر" قبل مواجهة أف سى مصر
» بث مباشر.. الهلال يواجه الفيلصى بكأس خادم الحرمين
» «الزراعة»: ارتفاع أسعار الطماطم غير صحيح
» "جنش" ينتظم فى التدريبات الجماعية بالزمالك
» هجوم قطرى حاد على "أحمد أبو الغيط"
» «كلوب» في قائمة المرشحين لجائزة الشهر بالبريميرليج

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية