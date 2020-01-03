» مهاجم الصفاقسى على رادار الأهلي

03 يناير 2020 - 08:57 م

اقترب الأهلى من التعاقد مع المهاجم فراس شواط رأس حربة نادى الصفاقسي التونسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

شبكة "G Net " التونسية، أكدت أن مسئولى الأهلى لديهم اهتمام كبير بضم المهاجم، خاصة بعد ابتعاد النيجيري إليكي عن الصورة بسبب المقابل المالي الكبير.

وأضافت الشبكة أن مسؤولو القلعة الحمراء قد تحركوا بالفعل عبر اتصالات سرية مع مسؤولو إدارة الصفاقسي، خاصة في ظل العلاقة القوية بين الطرفين، والتي كانت أبرزها تعاقد الأهلي مع كلا من علي معلول، وجونيور أجاي.