أيمن نور: "سليماني" شهيد.. ويوجه رسالة لإيران

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فاجأ زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، متابعيه عبر موقع "تويتر"، عندما لجأ إلى استخدام "هاشتاج" يصف اللواء الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري بـ"الشهيد".

ودعا "نور" إيران إلى الرد بعقلانية على الولايات المتحدة حتى لا تحقق لها ما تريده، بحسب قوله.

وكتب "نور": "#قاسم_سليماني_شهيد

بغض النظر عن الدور الذي كان #قاسم_سلماني يقوم به في المنطقه، تبقي عمليه إغتياله جريمه تتسم بالخسه والغباء وتحقن المنطقه بالدماء والعنف حقا جريمه لا تليق بدوله تدعي ما تدعيه من مباديء، أتمني أن تتسم ردود فعل #إيران بالعقلانيه وأن تحرم #ترامب مما يسعي إليه".

وقتل "سليمانى"، ونائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية اليوم الجمعة.

ولقى "سليماني" و"المهندس" مصرعهما في قصف أمريكي أثناء سير موكبه فى محيط مطار بغداد في الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت العراق .


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