مرشد إيران يزور أسرة "سليماني" بعد مقتله

أجرى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئي، زيارة إلى منزل اللواء قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، الذي اغتيل اليوم في العراق، لتقديم العزاء لأسرته.

وأظهر مقطع فيديو، منذ قليل، زيارة "خامنئي" وعدد من المسئولين الإيرانيين منزل "سليماني" بمدينة كرمان وهم يؤدن العزاء.

ولقى "سليماني" مصرعه في قصف أمريكي أثناء سير موكبه فى محيط مطار بغداد في الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت العراق.

كما أقام مشيعون إيرانيون بعض الطقوس الشيعية حدادا على مقتل سليماني أمام منزله.

رهبر انقلاب ساعتي پيش با حضور در منزل سردار بزرگ و پر افتخار اسلام سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني، ضمن تفقد از خانواده شهيد، شهادت آن مجاهد مخلص و عالي‌مقام را تبريک و تسليت گفتند. — خبرگزاري فارس (@FarsNews_Agency) January 3, 2020



