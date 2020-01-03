» صدمة لـ "فايلر" قبل مواجهة أف سى مصر

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تلقى السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي صدمة قوية قبل مواجهة إف سي مصر بالجولة القادمة ببطولة الدوري والمقرر لها بعد غد الأحد.

الجهاز الطبي للفريق  قال إن اللاعب لن يشارك في المباراة لعدم شفاءه من إجهاد فى العضلة الضامة، لذا فضل الجهاز لإبعاد اللاعب عن المشاركة لحين التعافي بشكل كامل من الإصابة.

ويسعى الجهاز الفنى للأهلى لتجهيز اللاعب لمواجهة بلاتينيوم والمقرر لها 11 يناير المقبل فى زيمبابوى، ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا.


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