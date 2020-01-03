صدمة طبيبة.. استئصال "خصية" شاب على الهواء

03 يناير 2020 - 06:59 م

خضع شاب أمريكي لعملية استئصال "خصية" زائدة خلال ظهوره في برنامج تليفزيوني، بعد أن سببت له إزعاجًا شديدًا، خاصة أثناء تواجده في الحمام.

كان "رافون" الشاب البالغ العمر 26 عامًا بدأ قبل عام في اكتشاف نمو جسم غريب يشبه "الخصية" بجوار عضوه التناسلي.

لكنها خلال الأشهر القليلة الماضية نمت لتصبح بحجم كرة التنس، ما دفع الشاب المقيم بمدينة "كلاركسفيل" بولاية "تينيسي" إلى التوجه إلى الدكتورة "بيمبل بوبر" التي تقدم برنامجًا تليفزيونيًا إلى عيادتها.

وأضاف في تصريح إلى قناة " "TLC : "إنها مثل الخصية الثالثة، لقد بدأت في النمو قبل عام، عندما رأيتها لأول مرة ، لم أفكر في أن الأمر، إلا أنها نمت على مدار ستة أشهر لتصبح بحجم كرة التنس".

وتابع: "في بعض الأحيان تتسبب في حدوث ألم، وعندما أحاول استخدام المرحاض، يجب أن أرفع ساقيّ، لأنه "لا يمكنني الجلوس عليه، وعندما أجلس فإن الخصية المتدلية تسقط في المرحاض".

وعبرت الدكتورة "لي" عن صدمتها عند رؤية الكتلة الضخمة، قائلة: "لقد أدهشني الأمر في البداية، من غير المعتاد أن نرى مثل هذا، لأنني أعتقد أن معظم الأشخاص لن يسمحوا بأن ينمو بهذا الحجم، لأنه يؤثر على ممارسة الحياة بشكل طبيعي".

وقامت الطبيبة باستئصالها، بعد أن وضعت وسادة تحت مؤخرته حتى تتمكن من بترها، بعد حقنها بسائل قبل أن تقوم باستئصالها باستخدام مشرط.

وقال الشاب الذي لم يخف معاناته الشديدة: "وجود هذه الكتلة بالقرب من منطقة الأعضاء التناسلية يصيب بالانهيار العصبي. إنه يشبه فيلم رعب".

ووصفت الطبيبة، التكتل بأنه ورم شحمي.. غير ضار"، مضيفة: "عادة ما تحدث الأورام الشحمية تحت الجلد، في الفضاء الدهني لجسمنا".

واستدركت: "لكن يمكن أن يكون هناك دهون أكثر سطحية لدى البعض منا، لذلك يخرج الجلد ويستوعبها".

وعبر "رافون" عن ارتياحه بعد استئصال الورم: "إنه أمر مريح. لا أستطيع الانتظار، صديقتي ستكون سعيدة للغاية، لأنه أزيل، ويمكننا أن نعيش حياتنا بالطريقة التي نريدها الآن".