  • الجمعة 03 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فتاة المنصورة

هذه العقوبات تلاحق المتحرشين ب"فتاة المنصورة"

قآني

جثث الأمريكيين في كل مكان.. أول تعليق لخليفة "سليماني"

أرشيفية

فرص عمل جديدة براتب يصل لـ12 ألف جنيه

أيمن نور

أيمن نور: "سليماني" شهيد.. ويوجه رسالة لإيران

لقطة من فيديو التحرش الجماعي بالمنصورة

فتاة التحرش بالمنصورة تفاجئ النيابة

أرشيفية

تطورات خطيرة.. أمريكا تحرك آلاف الجنود للشرق الأوسط

خالد الجندي

«خالد الجندى» يجدد معركة الطلاق الشفوى.. ويغرد خارج السرب

خامنئي

مرشد إيران يزور أسرة "سليماني" بعد مقتله

أبو مهدي المهندس

بالفيديو.. حينما توعد "أبو مهدي المهندس" باحتلال السعودية

اكتشفا عملات معدتية بالمنيا

العثور على اكتشاف أثري ضخم في المنيا.. (صور)

صدمة طبيبة.. استئصال "خصية" شاب على الهواء

الصفحة الأخيرة

رافون
رافون
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. بكاء طارق يحيي بعد فوز فريقه على الزمالك

#

"للتحريض على الفجور".. فتاة تحتجز شابًا بالكويت

#

أحمد موسى :عايزين يقتلوني

#

لهذا السبب.. أمل رزق تدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء

خضع شاب أمريكي لعملية استئصال "خصية" زائدة خلال ظهوره في برنامج تليفزيوني، بعد أن سببت له إزعاجًا شديدًا، خاصة أثناء تواجده في الحمام.

كان "رافون" الشاب البالغ العمر 26 عامًا بدأ قبل عام في اكتشاف نمو جسم غريب يشبه "الخصية" بجوار عضوه التناسلي.

لكنها خلال الأشهر القليلة الماضية نمت لتصبح بحجم كرة التنس، ما دفع الشاب المقيم بمدينة "كلاركسفيل" بولاية "تينيسي"  إلى التوجه إلى الدكتورة "بيمبل بوبر" التي تقدم برنامجًا تليفزيونيًا إلى عيادتها.

وأضاف في تصريح إلى قناة " "TLC : "إنها مثل الخصية الثالثة، لقد بدأت في النمو قبل عام، عندما رأيتها لأول مرة ، لم أفكر في أن الأمر، إلا أنها نمت على مدار ستة أشهر لتصبح بحجم كرة التنس".

وتابع: "في بعض الأحيان تتسبب في حدوث ألم، وعندما أحاول استخدام المرحاض، يجب أن أرفع ساقيّ، لأنه "لا يمكنني الجلوس عليه، وعندما أجلس فإن الخصية المتدلية تسقط في المرحاض".

وعبرت الدكتورة "لي" عن صدمتها عند رؤية الكتلة الضخمة، قائلة: "لقد أدهشني الأمر في البداية، من غير المعتاد أن نرى مثل هذا، لأنني أعتقد أن معظم الأشخاص لن يسمحوا بأن ينمو بهذا الحجم، لأنه يؤثر على ممارسة الحياة بشكل طبيعي".

وقامت الطبيبة باستئصالها، بعد أن وضعت وسادة تحت مؤخرته حتى تتمكن من بترها، بعد حقنها بسائل قبل أن تقوم باستئصالها باستخدام مشرط.

وقال الشاب الذي لم يخف معاناته الشديدة: "وجود هذه الكتلة بالقرب من منطقة الأعضاء التناسلية يصيب بالانهيار العصبي. إنه يشبه فيلم رعب".

ووصفت الطبيبة، التكتل بأنه ورم شحمي.. غير ضار"، مضيفة: "عادة ما تحدث الأورام الشحمية تحت الجلد، في الفضاء الدهني لجسمنا".

واستدركت: "لكن يمكن أن يكون هناك دهون أكثر سطحية لدى البعض منا، لذلك يخرج الجلد ويستوعبها".

وعبر "رافون" عن ارتياحه بعد استئصال الورم: "إنه أمر مريح. لا أستطيع الانتظار، صديقتي ستكون سعيدة للغاية، لأنه أزيل، ويمكننا أن نعيش حياتنا بالطريقة التي نريدها الآن".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مهاجم الصفاقسى على رادار الأهلي
» "الجبلاية" تدعم "صلاح" و"حامد"
» صدمة لـ "فايلر" قبل مواجهة أف سى مصر
» بث مباشر.. الهلال يواجه الفيلصى بكأس خادم الحرمين
» «الزراعة»: ارتفاع أسعار الطماطم غير صحيح
» "جنش" ينتظم فى التدريبات الجماعية بالزمالك
» هجوم قطرى حاد على "أحمد أبو الغيط"
» «كلوب» في قائمة المرشحين لجائزة الشهر بالبريميرليج
» العثور على اكتشاف أثري ضخم في المنيا.. (صور)
» "ترامب" يتحدى إيران: لن تستطيع فعل هذا الأمر
» «زيسكو» يدعم هجومه قبل مواجهة الزمالك

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية