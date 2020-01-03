أول تعليق من السعودية على مقتل "سليمانى"

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قاسم سليماني

الرياض

مقتل قاسم سليمانى

علقت المملكة العربية السعودية، على "الأحداث التي شهدها العراق اليوم الجمعة"، داعية إلى ضبط النفس لـ"درء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

وقتل "سليماني" في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد استهدفته ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد، اليوم.

وصرح مصدر مسئول في السعودية، بأن "المملكة تابعت الأحداث في العراق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت الرياض فيما سبق من تداعياتها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف المصدر أنه "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

وشدد المصدر على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

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