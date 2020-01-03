  • الجمعة 03 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أبو مهدي المهندس

بالفيديو.. حينما توعد "أبو مهدي المهندس" باحتلال السعودية

لقطة من فيديو التحرش الجماعي بالمنصورة

فتاة التحرش بالمنصورة تفاجئ النيابة

أرشيفية

فرص عمل جديدة براتب يصل لـ12 ألف جنيه

البرادعي وفجر السعيد

رد مهين من «فجر السعيد» على «البرادعي»

أرشيفية

"ترامب" يتحدى إيران: لن تستطيع فعل هذا الأمر

باريس

مقتل شخص في عملية طعن بباريس

وزارة الخارجية المصرية

أول رد فعل مصري على مقتل "قاسم سليماني"

اكتشفا عملات معدتية بالمنيا

العثور على اكتشاف أثري ضخم في المنيا.. (صور)

قاسم سليماني

صحيفة تكشف صاحب قرار قتل "سليماني"

خالد الجندي

«خالد الجندى» يجدد معركة الطلاق الشفوى.. ويغرد خارج السرب

بالفيديو.. حينما توعد "أبو مهدي المهندس" باحتلال السعودية

عرب وعالم

أبو مهدي المهندس
أبو مهدي المهندس
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

القيعي: هذا الشخص سيرفع الظلم الذي وقع على الأهلي في مباراة النجم

#

توجيه عاجل من «السيسي» بشأن المهندس «أبوالقاسم»

#

هكذا تورط المهندس المصري في قضية قادته للإعدام في السعودية

#

الحشد الشعبي يتهم واشنطن بإدخال طائرات إسرائيلية لاستهدافه

أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديو يعود لعامين، يظهر فيه نائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس الذي قُتل في غارة أمريكية اليوم الجمعة وهو يتوعد احتلال السعودية.

ورصد الفيديو الذي اكتسب شهرة واسعة حينها، تصريحات لـ"أبو مهدى المهندس"، وهو يجيب بتهكم على سؤال أحد الشباب الملتفين حوله قائلًا: "سنستمر حتى نصل الرياض، إلى نحضر القمة هناك.. أين ستعقد القمة؟ في جدة أم الرياض؟.. وسيكون الحوثيون في استقبالنا".

ولقي "أبو مهدي المهندس" مصرعه اليوم رفقة اللواء الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية أثناء خروجهما من مطار بغداد اليوم الجمعة.

ويشار إلى أن اسمه الحقيقي هو "جمال جعفر"، وهو عراقي حاصل على الجنسية الإيرانية، ولقب بالمهندس لأنه كان المسؤول عن كافة العمليات.

 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هجوم قطرى حاد على "أحمد أبو الغيط"
» «كلوب» في قائمة المرشحين لجائزة الشهر بالبريميرليج
» «زيسكو» يدعم هجومه قبل مواجهة الزمالك
» "كاف" يختار "إيتو" لتوزيع جوائزه
» القبض على طالب دهس فتاتين بسيارة والده
» "الغندور" برفض طلب مرتضى منصور
» كواليس مران الأهلى استعدادا لـ "مصر"
» "كرم جبر": "معالجة الأخطاء ليست بالغلق و الحجب "
» فيديو مؤثر للإعلامية " نجوى قاسم" يشعل مواقع التواصل
» أمر غريب لـ «ساسي» أثناء تواجده بتونس
» وصول بطاقة لـ "كهربا" تمهيدًا لقيده بالأهلى

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:39 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات