بالفيديو.. حينما توعد "أبو مهدي المهندس" باحتلال السعودية

03 يناير 2020 - 06:05 م

أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديو يعود لعامين، يظهر فيه نائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس الذي قُتل في غارة أمريكية اليوم الجمعة وهو يتوعد احتلال السعودية.

ورصد الفيديو الذي اكتسب شهرة واسعة حينها، تصريحات لـ"أبو مهدى المهندس"، وهو يجيب بتهكم على سؤال أحد الشباب الملتفين حوله قائلًا: "سنستمر حتى نصل الرياض، إلى نحضر القمة هناك.. أين ستعقد القمة؟ في جدة أم الرياض؟.. وسيكون الحوثيون في استقبالنا".

ولقي "أبو مهدي المهندس" مصرعه اليوم رفقة اللواء الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية أثناء خروجهما من مطار بغداد اليوم الجمعة.

ويشار إلى أن اسمه الحقيقي هو "جمال جعفر"، وهو عراقي حاصل على الجنسية الإيرانية، ولقب بالمهندس لأنه كان المسؤول عن كافة العمليات.