» «زيسكو» يدعم هجومه قبل مواجهة الزمالك

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أبرم نادي زيسكو الزامبي، صفقة جديدة قبل مواجهة الزمالك والمقرر لها الجمعة المقبل فى أطار الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.  

وتعاقدت إدارة زيسكو مع المهاجم الكونغولي كريس ماجولو لتدعيم صفوف الفريق قبل المواجهة الهامة والمرتقبة.

وتعادل الزمالك مع زيسكو على ملعب الأخير بهدف لكل منهما ليقتنص المركز الثاني في المجموعة خلف مازيمبي.

ويتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 7 نقاط، وخلفه الزمالك برصيد 4 نقاط، ثم زيسكو وبريميرو دي أوجستو برصيد نقطتين لكل فريق.


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