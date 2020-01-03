فتاة التحرش بالمنصورة تفاجئ النيابة

03 يناير 2020 - 05:18 م

احتجزت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، 7 طلاب من المتهمين في واقعة التحرش الجماعي بفتاتين في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة، أثناء الاحتفالات برأس السنة الميلادية.



وأمرت النيابة بإرفاق مقاطع الفيديو المصورة للمتهمين، مع عرض إحدى الفتيات المجني عليهما، على الطب الشرعي لبيان ما بها من آثار تعد جسدي جراء الشد والجذب.



وقررت النيابة احتجاز الطلاب المتحري عنهم، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، والانتهاء من تفريغ الكاميرات المتحفظ عليها من المحلات والشوارع المحيطة بمكان الواقعة، وطالبت بتحديد دور كل منهم، وإحضار جميع من شاركوا في الواقعة.



واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاتين، حيث قالت "ز. ع. ش"، 20 عاما، طالبة بمعهد هندسة السلاب، في التحقيقات، إنها أثناء سيرها مع صديقتها "م. م. ع" 20 عاما، فوجئت بمجموعة من الشباب يقومون بتصويرها من الخلف، وحاول أحدهم لمس ساقها، فقامت بسبه وتجمع حولها بعض الشباب الآخرين، ثم اختفت صديقتها في الزحام.



وأضافت الضحية في أقوالها: "حاولت الاحتماء بأحد محلات الموبيلات والاتصال بزملائي لإخراجي من المكان، لكن نتيجة لتجمع الشباب أمام المحل رفض صاحب المحل وجودي وطلب منى الانصراف منعا للمشاكل، وعندما خرجت فوجئت ببعض المتحرشين يحيطون بي بشكل دائرة ويمنعون مروري من أي اتجاه، فصرخت حتى تدخل بعض الشباب لإنقاذي وإدخالي إحدى السيارات ومغادرة المكان".



وكان مقطع فيديو أثار جدلا في الرأي العام، فور تداوله في الساعات الأولى من اليوم الأول لعام 2020، حيث أظهر الفيديو هجوم مجموعة كبيرة من الشباب على فتاتين، بغرض التحرش الجسدي بهم.

