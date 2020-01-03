» "كاف" يختار "إيتو" لتوزيع جوائزه

03 يناير 2020 - 05:15 م

اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صامويل إيتو أسطورة الكاميرون، مضيفًا لحفل توزيع جوائز الكاف للأفضل في عام 2019.

صحيفة "kick442 " الجنوب أفريقية، قالت أن إيتو سيوزع جوائز خلال الحفل المقرر عقده الثلاثاء المقبل بمدينة الغردقة.

واختير إيتو لحمل كأس الأمم الأفريقية في المباراة النهائية لـ"كان 2019" في مصر، ليضعه على حافة ملعب المباراة قبل بدء المباراة.

وينافس محمد صلاح نجم ليفربول على حصد جائزة أفضل لاعب أفريقي، بينما يتواجد طارق حامد لاعب الزمالك بالقائمة أفضل لاعب داخل القارة.