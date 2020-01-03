  • الجمعة 03 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أبو مهدي المهندس

بالفيديو.. حينما توعد "أبو مهدي المهندس" باحتلال السعودية

لقطة من فيديو التحرش الجماعي بالمنصورة

فتاة التحرش بالمنصورة تفاجئ النيابة

أرشيفية

فرص عمل جديدة براتب يصل لـ12 ألف جنيه

البرادعي وفجر السعيد

رد مهين من «فجر السعيد» على «البرادعي»

أرشيفية

"ترامب" يتحدى إيران: لن تستطيع فعل هذا الأمر

باريس

مقتل شخص في عملية طعن بباريس

وزارة الخارجية المصرية

أول رد فعل مصري على مقتل "قاسم سليماني"

اكتشفا عملات معدتية بالمنيا

العثور على اكتشاف أثري ضخم في المنيا.. (صور)

قاسم سليماني

صحيفة تكشف صاحب قرار قتل "سليماني"

خالد الجندي

«خالد الجندى» يجدد معركة الطلاق الشفوى.. ويغرد خارج السرب

بعد تحذيره من حرب لا تبقي ولا تذر

رد مهين من «فجر السعيد» على «البرادعي»

آخر الأخبار

البرادعي وفجر السعيد
البرادعي وفجر السعيد
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

من جديد.. أزمة صحية تضرب فجر السعيد

#

أول رد من "البيئة" على صوت الحوت الأزرق بمطروح

#

أول رد من السعودية على فرض رسوم على الطرق

#

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب تحذيره من خطر اندلاع حرب في المنطقة قال إنها "لن تبقي ولا تذر"، ردًا على اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.

وطلبت السعيد من البرادعي إغلاق فمه وعدم الحديث حول هذا الأمر، وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "Shut your mouth ??plzzzzzzzzz ".

وكان البرادعي حذر في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" من خطر اندلاع حرب أمريكية – إيرانية عقب اغتيال "سليماني" في غارة أمريكية ببغداد الليلة الماضية.

وعلق قائلاً: "فى زمن تهاوت فيه كل القيود المفروضة على استخدام القوة، أخشى أن أي حرب بين أمريكا وإيران ستشمل المنطقة إن لم يكن العالم كله، وستستباح فيها كافة الأهداف المدنية والعسكرية والاقتصادية".

وتابع: "علينا كعرب أن نفيق ونتكاتف لنجنب بلادنا حربا لا تبقى ولا تذر وأن نفهم أن استخدام القوة ليس الحل".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في وقت سابق اليوم، إن عملية مقتل سليماني جاءت بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب، متهمة قائد "فيلق القدس" بأنه "كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة".

وقتل إلى جانب سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، 8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، بعد منتصف ليل الخميس ـ الجمعة.

وتهدف الضربة الأمريكية إلى ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية، وفق بيان "البنتاجون" الذي تعهد بأن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم.وفجر الجمعة، أكدت الولايات المتحدة، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هجوم قطرى حاد على "أحمد أبو الغيط"
» «كلوب» في قائمة المرشحين لجائزة الشهر بالبريميرليج
» «زيسكو» يدعم هجومه قبل مواجهة الزمالك
» "كاف" يختار "إيتو" لتوزيع جوائزه
» القبض على طالب دهس فتاتين بسيارة والده
» "الغندور" برفض طلب مرتضى منصور
» كواليس مران الأهلى استعدادا لـ "مصر"
» "كرم جبر": "معالجة الأخطاء ليست بالغلق و الحجب "
» فيديو مؤثر للإعلامية " نجوى قاسم" يشعل مواقع التواصل
» أمر غريب لـ «ساسي» أثناء تواجده بتونس
» وصول بطاقة لـ "كهربا" تمهيدًا لقيده بالأهلى

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:39 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات