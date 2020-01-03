ثلاثى الزمالك جاهز لمواجهة طنطا

03 يناير 2020 - 05:01 م

زف الجهاز الطبي بنادى الزمالك خبرًا سار للجهاز الفنى بقيادة الفرنسى بارتيس كارتيرون بجاهزية الثلاثي عبدالله جمعة وحازم إمام ومحمود عبدالرازق شيكابالا لمواجهة طنطا بعد تعافيهم من الإصابة التي أبعدتهم مؤخرا عن المشاركة.

فيما يفتقد الفريق لخدمات ثنائي وسط الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي بداعي الإيقاف.

يُذكر أن الزمالك سيستضيف زيسكو يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال، التي جمع خلالها الفريق الأبيض أربع نقاط في أول ثلاث جولات.