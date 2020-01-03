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نائب عن ظاهرة التحرش: المؤسسات الدينية عليها توعية الشباب

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حسن علام- متابعات

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ناشد الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المؤسسات الدينية والإعلام بالقيام بدور أساسي في توعية الشباب المصري، باحترام المرآة وتقديرها، والحفاظ على آمنها أثناء سيرها في الشارع وعدم التعدي عليها باي طريقة كانت.

وقال حمروش، إن محاسبة الجناة في فيديو التحرش بفتاة المنصورة أمر لا جدال فيه، مطالبًا بتشديد العقوبة على الجناة حتى لا يتكرر هذا الحادث الفردي مرة أخرى، وليعلم كل ما تسول له نفسه ذلك أن الدولة تتصدى لمثل هذه الحالات دون تهاون.


وأكد أن ما حدث هو حالة فردية لا يمكن أن يقال عليها ظاهرة، مشيرًا إلى أن الشباب المصري جزء كبير منه يحتفظ بالقيم والمبادئ الخاصة به، ولكن قلة هم من يحتاجون إلى توعية.


وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا فيديوهات لواقعة التحرش الجنسي بفتاة في المنصورة، والتي أظهرت محاولة عشرات الشباب التعدي عليها والتحرش بها.

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