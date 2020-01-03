أول رد فعل مصري على مقتل "قاسم سليماني"

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قالت الخارجية، في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، إنها تتابع التطورات المتسارعة للأحداث في العراق بقدر كبير من القلق، خاصة وأنها تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه.

ودعت الوزارة، كافة الأطراف المعنية بما يجري في العراق إلى احتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد، بعد مقتل قائد فيلق القدس اللواء الإيراني قاسم سليماني والقائد البارز في الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

وأشارت إلى أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لم تؤدِ سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت مقتل الجنرال الإيراني البارز، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، والقائد العراقي البارز، أبومهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، في ضربة جوية استهدفت موكب سليماني قرب مطار بغداد الدولي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قصف موكب سليماني جاء بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتحمل الولايات المتحدة أيضا سليماني وقوات فيلق القدس المسؤولية عن مقتل المئات من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف، وقالت إنه "دبر" هجومًا صاروخيا في 27 ديسمبر الماضي والذي تسبب في مقتل أمريكي.

فور إعلان وتأكيد مقتل سليماني ورفاقه توالت ردود الفعل الدولية، وسط مخاوف من تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة تعج بالاضطرابات بالأساس.

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