مطلب برلماني لمجلس الأمن بوقف العدوان التركي على ليبيا

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حسن علام- متابعات

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أعلن النائب محمد فرج عامر، إدانته الشديدة للتدخل التركى فى ليبيا، مؤكدا أن موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لا يستند إلى اتفاقية قانونية.

 وشدد النائب في بيان له، على أن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج والحكومة التركية، باطلة ولم ترتقى إلى اتفاقية خاصة مع عدم موافقة البرلمان الليبى عليها، وكذلك عدم شرعية القرار المنفرد من رئيس الحكومة بالموافقة على المذكرة.
 وأشار عامر، إلى أن التدخل العسكرى فى ليبيا لدعم جماعات إرهابية، انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وطالب مجلس الأمن بضرورة التدخل ضد هذا الأمر، لما يمثله من خروج على الشرعية الدولة ومخالفة شديدة لقراراته، محذرا من إدخال المنطقة فى حالة صراع وقتال شديد.

وكان مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ قد اجتمع أمس الخميس، حيث ان استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.


 

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