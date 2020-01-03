» القبض على طالب دهس فتاتين بسيارة والده

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نجحت قوات أمن القاهرة في ضبط مرتكب واقعة  اصطدام سيارة مجهولة بفتاتين بشارع التسعين مما أدى إلى وفاتهما.

وفى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة اصطدام (قائد سيارة مجهولة) بفتاتين، حال عبورهما الطريق بشارع التسعين تجاه الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، مما أدى إلى وفاتهما (وفرا هاربًا).

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة إلى تحديد السيارة المتسببة فى الحادث قيادة ( طالب – سن18– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ) .

تم استهداف المتهمين بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها ، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه ، وبحوزته (السيارة المتسببة فى الحادث - ملك والده ) حيث تم التحفظ عليها وتبين أن بها بعض التلفيات نتيجة الحادث.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وهروبه من مكان الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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