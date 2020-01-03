» "كرم جبر": "معالجة الأخطاء ليست بالغلق و الحجب "

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بسمة وهبة

الشائعات

كرم جبر

الوطنية لصحافة



أكد الكاتب كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن علاج أخطاء الديمقراطية يكون بحلول ديمقراطية وليس بالغلق والحجب وإنما بنقل الحقائق من أرض الواقع".

وأضاف جبر، أنه منذ عامين كان الإعلام في غيبة، وحدث "هيصة" وادعاء أن هناك مظاهرات في ميدان التحرير، وكان وقتها يجلس مع المستشار الصحفي الأمريكي، فقال له أن السفارة الأمريكية تبعد خطوات عن ميدان التحرير، وقناة الحرة تنقل عن فضائية "الجزيرة" القطرية صورا قديمة لمظاهرات بالتحرير، فهل هذه هي حرية الإعلام في أمريكا؟.

وتابع "جبر"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون أي"، :"أن المواطنين العاديين قاموا بتصوير لقطات لميدان التحرير، وكانت هذه اللقطات تساوي ما يقوم به الإعلام الرسمي بأكمله، وهذا درس للإعلام أن لا يصمت على الشائعة، ويلاحق الناس بالمعلومات".

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