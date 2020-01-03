» وصول بطاقة لـ "كهربا" تمهيدًا لقيده بالأهلى

محمد عبد الحاس
وصلت منذ قليل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود عبد المنعم كهربا"، المنضم حديثا للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ويحق للأهلى قيد اللاعب عبر السيستم الخاص بقيد اللاعبين تمهيدًا لقيده فى قائمة الأهلى المحلية، وذلك بعد المحادثات التى تمت خلال الساعات الماضية بين اللاعب ونادى أفيس البرتغالى الذى كان يلعب له كهربا قبل التوقيع للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.
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